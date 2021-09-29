У Вінницькій області померли двоє людей, які захворіли на COVID-19 після щеплення: подробиці

У Вінницькій області померли двоє людей, які захворіли на COVID-19 після щеплення: подробиці

Вакциновані люди померли у серпні та вересні.

У Вінницькій області померло 2 вакцинованих людей, які захворіли на коронавірус після щеплення. У них також були супутні недуги.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації, пише vinbazar.com.

За даними заступниці директора департаменту Тетяни Бондаренко, вакциновані люди, які померли, мали супутні захворювання - інфаркт та інсульт. Це - пацієнти віком 64 та 79 років, які пройшли повний курс вакцинації, проте померли після захворювання на COVID-19. Смерті цих людей зафіксували у серпні та вересні.

Також із підтвердженим діагнозом COVID-19 у Вінницькій області зафіксовано:

38 випадків госпіталізації пацієнтів, які отримали 1 дозу вакцини;

25 випадків госпіталізації пацієнтів, які отримали 2 дозу вакцини.

Нагадаємо, лікар з Ізраїлю розповів, що вакцинація працює, проте бувають такі випадки, коли навіть вакциновані помирають від коронавірусу. Зокрема він назвав лише два приклади, коли через COVID-19 померли люди, щеплені третьою дозою вакцини.

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