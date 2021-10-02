Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 жовтня

Найбільше хворих додалося у Харківській області - 1159.
В Україні станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 203 людини, 3 469 пацієнти одужало.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Ситуація в регіонах:
- м. Київ – 534
- Вінницька – 222
- Волинська – 286
- Дніпропетровська – 965
- Донецька – 669
- Житомирська – 409
- Закарпатська – 135
- Запорізька – 692
- Івано-Франківська – 242
- Київська – 417
- Кіровоградська – 61
- Луганська – 372
- Львівська – 1102
- Миколаївська – 347
- Одеська – 762
- Полтавська – 292
- Рівненська – 431
- Сумська – 338
- Тернопільська – 336
- Харківська – 1159
- Херсонська – 469
- Хмельницька – 320
- Черкаська – 374
- Чернівецька – 585
- Чернігівська – 290
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 447 222 особи;
- одужало – 2 261 924 особи;
- летальних випадків – 56 649.
Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 1 жовтня, було зафіксовано 12 034 випадків коронавірусу, від COVID-19 померло 172 людини, а 3 264 пацієнти одужало.
Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу було проведено 12 747 523 щеплення.