Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 жовтня

Найбільше хворих додалося у Харківській області - 1159.

В Україні станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 203 людини, 3 469 пацієнти одужало.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація в регіонах:

м. Київ – 534

Вінницька – 222

Волинська – 286

Дніпропетровська – 965

Донецька – 669

Житомирська – 409

Закарпатська – 135

Запорізька – 692

Івано-Франківська – 242

Київська – 417

Кіровоградська – 61

Луганська – 372

Львівська – 1102

Миколаївська – 347

Одеська – 762

Полтавська – 292

Рівненська – 431

Сумська – 338

Тернопільська – 336

Харківська – 1159

Херсонська – 469

Хмельницька – 320

Черкаська – 374

Чернівецька – 585

Чернігівська – 290

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 447 222 особи;

одужало – 2 261 924 особи;

летальних випадків – 56 649.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 1 жовтня, було зафіксовано 12 034 випадків коронавірусу, від COVID-19 померло 172 людини, а 3 264 пацієнти одужало.

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу було проведено 12 747 523 щеплення.

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