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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 жовтня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 2 жовтня

УНІАН

Найбільше хворих додалося у Харківській області - 1159.

В Україні станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 203 людини, 3 469 пацієнти одужало.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Ситуація в регіонах:

  • м. Київ – 534
  • Вінницька – 222
  • Волинська – 286
  • Дніпропетровська – 965
  • Донецька – 669
  • Житомирська – 409
  • Закарпатська – 135
  • Запорізька – 692
  • Івано-Франківська – 242
  • Київська – 417
  • Кіровоградська – 61
  • Луганська – 372
  • Львівська – 1102
  • Миколаївська – 347
  • Одеська – 762
  • Полтавська – 292
  • Рівненська – 431
  • Сумська – 338
  • Тернопільська – 336
  • Харківська – 1159
  • Херсонська – 469
  • Хмельницька – 320
  • Черкаська – 374
  • Чернівецька – 585
  • Чернігівська – 290

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 447 222 особи;
  • одужало – 2 261 924 особи;
  • летальних випадків – 56 649.

Як повідомлялося, в Україні протягом минулої доби, 1 жовтня, було зафіксовано 12 034 випадків коронавірусу, від COVID-19 померло 172 людини, а 3 264 пацієнти одужало.

Станом на 1 жовтня 2021 року в Україні від коронавірусу було проведено 12 747 523 щеплення.

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