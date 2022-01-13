У Канаді суд заборонив батькові-антивакцинатору бачитися з сином

Заборона суду має тимчасовий характер.

Верховний суд канадського Квебеку тимчасово заборонив батькові-антивакцинатору бачитися з 12-річним сином.

Заборона буде діяти щонайменше до початку лютого, повідомляє газета "Le Devoir".

Видання пише, що батьки хлопчика розлучилися. Він залишився проживати з матір'ю. З батьком бачиться раз на два тижні у вихідні, а також протягом тижня у свята. Чоловік хотів збільшити кількість днів, які міг би проводити з дитиною. Втім, мати виступила проти. Крім того, жінка попросила суд призупинити право чоловіка на доступ до сина, бо він не має COVID-щеплення. За її словами, батько дитини "антивакцинатор" та "прихильник теорії змов".

Суд став на сторону жінки попри те, що її син вже двічі вакцинований від коронавірусу. Втім, цього ввжають недостатнім умовах поширення COVID-мутації "Омікрон". Крім того, підліток живе у домі, де є двоє дітей віком до п'яти років. Вони не мають щеплення. Саме тому зазначається, що рішення суддя ухвалив на користь усіх трьох дітей.

Втім, призупинення прав доступу батька має бути "короткочасним" через швидкий розвиток епідемічної ситуації. За словами юриста Сільви Ширм, це перше судове рішення, яке позбавляє батьків прав доступу у зв'язку із вакцинацією.

Як повідомлялося, канадська провінція Квебек каратиме тих, хто не хоче вакцинуватися від коронавірусу. Влада регіону заявила: повнолітніх, які не будуть робити щеплення, штрафуватимуть щонайменше на сотню канадських доларів - це понад дві тисячі гривень. Провінція Квебек є однією з найбільш постраждалих від COVID-19 у Канаді. Половина пацієнтів інтенсивної терапії ті, хто не вакцинувався.

Канадська провінція Квебек штрафуватиме тих, хто не хоче вакцинуватися від коронавірусу

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