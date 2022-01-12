Дослідники виявили, що конопля запобігає зараженню коронавірусом: ефективна проти всіх штамів

Дослідники виявили, що конопля запобігає зараженню коронавірусом: ефективна проти всіх штамів

Дослідники кажуть, що це не є наркотичними речовинами, тому безпечні для людей.

Дослідження Фармацевтичного коледжу та Інституту Лінуса Полінга в США показали, що конопля можуть блокувати проникнення коронавірусу до клітин людини. Тобто канабіс фактично захищає від COVID-19.

Про це пише MedicalXpress.

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Під час досліджень за допомогою техніки хімічного скринінгу вчені виявили, що пара канабіноїдних кислот зв’язується з білком SARS-CoV-2, блокуючи важливий етап процесу, який вірус використовує для зараження людей.

За даними дослідників, каннабігеролінова кислота CBGA і каннабідіолінова кислота CBDA з'єднуються зі спайк-білком. Саме проти нього спрямовані всі наявні нині вакцини проти коронавірусу.

"Ці каннабіноїдні кислоти у великій кількості містяться в коноплі та в багатьох екстрактах конопель. Це не наркотичні речовини і вони не містять психоактивних інгредієнтів марихуани, тому безпечні для людей", — кажуть дослідники.

Вони також підкреслюють, що сполуки коноплі є однаково ефективними проти всіх варіантів коронавірусу, включаючи штами "Дельта" та "Омікрон".

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я розробило законопроект про обіг медичної марихуани. Так, МОЗ збирається налагодити виробництво конопель для ліків безпосередньо в Україні, а не імпортувати речовину з-за кордону.

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