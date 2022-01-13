Як все починалось: Данілов розповів, як Україна дізналась про коронавірус

Як все починалось: Данілов розповів, як Україна дізналась про коронавірус

За словами політика, Китай збирався купити в нашій країні велику партію медичних масок.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, як українська влада дізналася про коронавірус на початку 2020 року. За його словами, один із китайських олігархів хотів купити в нашій країні велику партію медичних масок.

Про це він розповів у інтерв'ю "Українській правді".

"Про маски цікава історія: щоб ви розуміли, у нас була оперативна інформація стосовно того, що один з китайських, можна навіть назвати олігархів, телефонував до іншої багатої людини нашої країни та просив його, це було в січні, про велику закупівлю масок. Ми відразу на це відреагували, тому що розуміли, якщо китайці вже просять про допомогу, то це дуже в них серйозно", - розповів Данілов.

Нагадаємо, у своєму інтерв’ю секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов озвучив також глобальні плани російського президента Володимира Путіна щодо України.

Читайте також: