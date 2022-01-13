В Канаде суд запретил отцу-антивакцинатору видеться с сыном

Запрет суда носит временный характер.
Верховный суд канадского Квебека временно запретил отцу-антивакцинатору видеться с 12-летним сыном.
Запрет будет действовать по меньшей мере до начала февраля, сообщает газета "Le Devoir".
Издание пишет, что родители мальчика развелись. Он остался проживать с матерью. С отцом видится раз в две недели в выходные, а также в течение недели по праздникам. Мужчина хотел увеличить количество дней, которые мог бы проводить с ребенком. Впрочем, мама выступила против. Кроме того, женщина попросила суд приостановить право мужчины на доступ к сыну, поскольку у него нет COVID-прививки. По ее словам, отец ребенка "антивакцинатор" и "сторонник теории заговоров".
Суд встал на сторону женщины, несмотря на то, что ее сын уже дважды вакцинирован от коронавируса. Впрочем, этого считают недостаточным в условиях распространения COVID-мутации "Омикрон". Кроме того, подросток живет в доме, где есть двое детей младше пяти лет. Они не имеют прививки. Именно поэтому говорится, что решение судья принял в пользу всех троих детей.
Впрочем, приостановление прав доступа отца должно быть "кратковременным" из-за быстрого развития эпидемической ситуации. По словам юриста Сильвы Ширм, это первое судебное решение, лишающее родителей прав доступа в связи с вакцинацией.
Как сообщалось, канадская провинция Квебек будет наказывать тех, кто не хочет вакцинироваться от коронавируса. Власти региона заявили: совершеннолетних, которые не будут прививаться, будут штрафовать по меньшей мере на сотню канадских долларов — это более двух тысяч гривен. Провинция Квебек является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 в Канаде. Половина пациентов интенсивной терапии – те, кто не вакцинировался.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua