У США виявили рідкісний побічний ефект вакцини Johnson&Johnson: громадянам пропонують обрати інший препарат

Побічні реакції організму можуть проявлятися як легкі синці, крихітні кров'яні плями під шкірою, або надмірна кровотеча.

Американське Управління з контролю за продуктами та лікарськими засобами (FDA) 11 січня внесло зміни до відомостей про вакцину проти коронавірусу Johnson & Johnson. Було додано побічний ефект препарату, який передбачає рідкісний ризик імунної тромбоцитопенії, зокрема кровотечі.

Про це повідомляє Reuters.

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"Звіти про побічні ефекти після застосування вакцини Janssen COVID-19 за дозволом на екстрене використання свідчать про підвищений ризик імунної тромбоцитопенії протягом 42 днів після вакцинації", — йдеться у листі регулятора до компанії J&J.

Побічні реакції організму можуть проявлятися як легкі синці або крихітні кров'яні плями під шкірою. Можлива також незвична або надмірна кровотеча.

Раніше було відомо про інші побічні ефекти від вакцин Johnson & Johnson та AstraZeneca, які засновані на подібній платформі. Зокрема, з препаратами пов’язували згортання крові та низький рівень тромбоцитів, відомий як тромбоз із синдромом тромбоцитопенії.

Подібні рекомендації щодо вакцини Johnson & Johnson також були надані з боку інших регуляторних органів, як-от Європейського агентства з лікарських засобів EMA.

Крім того, минулого місяця Центри контролю та профілактики захворювань США порекомендували американцям вибрати одну з двох інших дозволених вакцин проти COVID-19 від компанії Pfizer-BioNTech замість одноразового введення J&J через підвищений ризик побічних ефектів цього препарату.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що можна знайти у складі вакцин проти коронавірусу, дозволених в Україні. Так, незважаючи на чутки, в жодній з них немає ртуті.

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