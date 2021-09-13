У Харкові вироблятиметься вакцина проти коронавірусу

Група компаній "ЛекХім" на своєму підприємстві в Харкові в 2022 році збирається запустити виробництво вакцини CoronaVac.

Харківське підприємство "ЛекХім" в наступному році планує запустити виробництво вакцин в наповнених шприцах — зокрема, і вакцин проти COVID-19.

Про це стало відомо сьогодні на зустрічі колективу "ЛекХіма" з керівником міста Ігорем Тереховим.

"Це дуже важливий проєкт. Ми не знаємо, яка буде ситуація через місяць або через два з пандемією. І те, що харківське підприємство має намір випускати вакцину і вкласти у виробництво близько 25-30 мільйонів євро — це дуже здорово", — заявив Ігор Терехов.

Керівник міста також зазначив, що влада Харкова зараз робить все можливе, щоб підготуватися до ймовірної нової хвилі короновірусу: закуповуються препарати, необхідне медичне обладнання, кисневі станції.

У Харкові буде вироблятися вакцина CoronaVac, створена китайською компанією Sinovac Biotech. У 2021 році група "ЛекХім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Група "ЛекХім" існує від 1992 року. Через рік після початку роботи "ЛекХім" першим в Україні організував промисловий випуск препаратів у формі супозиторіїв, а в 2000 році почав виробляти препарати в таблетках.

Сьогодні група "ЛекХім" виробляє понад 200 найменувань лікарських препаратів, які продаються в аптеках Харкова, України та експортуються в 35 країн світу. Щорічно група реєструє близько 10 нових препаратів.

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