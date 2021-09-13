Пілотний проєкт: у Полтавській області проведуть виїзну вакцинацію пенсіонерів

Участь у проєкті беруть два села Полтавської області.

У двох селах Полтавської області проведуть виїзну вакцинацію від COVID-19 літніх людей.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

Пілотний проєкт реалізовує Міністерство охорони здоров'я спільно з ВООЗ та з ГО "Батьки за вакцинацію". Ця ініціатива впроваджується у партнерстві з Європейським Союзом.

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Проєкт спрямований на збільшення масштабів вакцинації людей похилого віку у сільській місцевості та мотивування регіонів до вакцинації пенсіонерів. Участь у ньому беруть два села Полтавської області – Гаркушинці та Петрівці – із загальною кількістю населення 2180 осіб, зокрема 1062 особи віком від 60 років.

Після отримання результатів буде розглянуто рішення про масштабування цього проєкту на інші регіони країни. Зазначається, що серед пріоритетних груп наразі в Україні вакциновано лише близько 15% літніх людей.

Нагадаємо, що в Україні дві дози щеплення від коронавірусу отримали вже понад 4,8 млн людей.

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