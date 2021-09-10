Чорногорія змінила правила в'їзду до країни

При перетині кордону COVID-сертифікати визнаватимуться дійсними за умови проходження повного курсу вакцинації.

У Чорногорії змінили правила в’їзду до країни — уряд прийняв рішення, що наявність одного щеплення від COVID-19 буде недостатньою підставою для перетину кордону.

Про це повідомила під час пресконференції міністерка охорони здоров'я Чорногорії Єлена Боровинич-Бойович.

За її словами, COVID-сертифікат буде визнаватися дійсним, якщо його власник пройшов повний курс вакцинації і від часу останнього щеплення минуло 14 днів.

Також уникнути самоізоляції під час в’їзду до країни можна тим особам, які пред’являть результати тестів — ПЛР-тест, зроблений не пізніше, як за 72 години до подання, або швидкий тест на антиген (48 годин).

Нові правила в'їзду в Чорногорію почнуть діяти з 14 вересня.

Нагадаємо, раніше Фінляндія дозволила в'їзд лише для вакцинованих від COVID-19. Уряд країни скасував можливість в'їзду з ПЛР-тестом.

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