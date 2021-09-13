В Харькове будет производиться вакцина против коронавируса Актуально

В Харькове будет производиться вакцина против коронавируса Актуально

Группа компаний "ЛекХим" на своем предприятии в Харькове в 2022 году собирается запустить производство вакцины CoronaVac.

Харьковское предприятие "ЛекХим" в следующем году планирует запустить производство вакцин в наполненных шприцах — в том числе, и вакцин против COVID-19.

Об этом стало известно сегодня на встрече коллектива "ЛекХима" с руководителем города Игорем Тереховым.

"Это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие намерено выпускать вакцину и вложить в производство порядка 25-30 миллионов евро — это очень здорово", — заявил Игорь Терехов.

Руководитель города также отметил, что власти Харькова сейчас делают все возможное, чтобы подготовиться к вероятной новой волне короновируса: закупаются препараты, необходимое медицинское оборудование, кислородные станции.

В Харькове будет производиться вакцина CoronaVac, созданная китайской компанией Sinovac Biotech. В 2021 году группа "ЛекХим" стала официальным поставщиком этой вакцины в Украину.

Группа "ЛекХим" существует с 1992 года. Через год после начала работы "ЛекХим" первым в Украине организовал промышленный выпуск препаратов в форме суппозиториев, а в 2000 году начал производить препараты в таблетках.

Сегодня группа "ЛекХим" производит более 200 наименований лекарственных препаратов, которые продаются в аптеках Харькова, Украины и экспортируются в 35 стран мира. Ежегодно группа регистрирует порядка 10 новых препаратов.

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