Симптоми коронавірусу "Дельта": ізраїльський лікар розповів, як проявляється хвороба за днями

Медик також розповів, як покращити своє самопочуття.

Середня тривалість інкубаційного періоду COVID-19 становить 5 днів з моменту контакту з вірусом. Деякі люди хворіють безсимптомно. В інших симптоми швидко зникають і можуть проявлятися тільки кілька годин - найчастіше у вигляді короткочасного підвищення температури.

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Про це розповів лікар з Ізраїлю Ітай Галь і описав перебіг хвороби день за днем. Також медик дав поради, як полегшити стан хворого на COVID-19, пишуть "Вести. Израиль по-русски".

За словами лікаря, хоч коронавірус спочатку вражає легені, він може проникнути також в серце, нирки, печінку, мозок і кишківник. COVID-19 призводить до захворювання судин і може спровокувати утворення тромбів, які своєю чергою можуть призвести до інфаркту або інсульту.

У перші 2-5 днів після зараження зазвичай з'являються симптоми, але іноді вони виникають і через тиждень. Часто у хворих піднімається температура тіла без кашлю і задишки. Лихоманка не дуже висока - 37,8-38,5°С. У деяких хворих зникають нюх і відчуття смаку, в поєднанні з іншими симптомами або без них.

На 3-7 добу після зараження COVID-19 продовжує тривати безсимптомно або з легкою симптоматикою, особливо у вакцинованих людей, каже лікар Ітай Галь.

За його словами, у дітей симптоми часто відсутні на всіх стадіях хвороби, але у інших хворих симптоматика наростає, розвивається вірусна пневмонія, характерна для COVID-19. В такому випадку посилюються задишка і кашель, іноді - на тлі підвищення температури.

Критичними є 5-6 дні, коли у пацієнтів захворювання переходить у важку форму. Пневмонія стає більш вираженою, у хворих з'являються сильна задишки і кашель. Також у хворих сильна слабкість, і вони не можуть завершувати фрази, це називається мовним диспное, каже медик.

Через тиждень після зараження більшість хворих у важкому і середньому стані потрапляють до лікарні. Задишка посилюється, і вони починають потребувати кисню.

На 10 день у більшості легкобольних повністю зникають симптоми. Якщо такий стан триває більше 3 днів, їх зазвичай звільняють від ізоляції.

На 2 тиждень у тяжкохворих розвивається виражена дихальна недостатність. Іноді такі хворі потребують інтубації і під'єднання до апарату ШВЛ. Стан безсимптомних хворих не змінюється, а ті, хто хворів легко відчувають покращення стану, аж до зникнення симптомів.

У деяких тяжкохворих на цьому етапі розвивається сепсис. Це небезпечний стан з агресивною реакцією імунної системи (цитокіновий штормом), каже ізраїльський лікар. Таких хворих госпіталізують в відділення інтенсивної терапії та іноді навіть доводиться підключати їх до апаратів, які заміняють роботу серця і легенів. У частини хворих в легкому і середньому стані з'являються болі в животі і діарея.

На 3 тиждень у хворих, які мали кашель, настає значне полегшення, частота кашлю знижується аж до зникнення. Тяжкохворі діляться на 2 основні групи: видужали і виписалися, з призначенням спостереження і реабілітації в амбулаторних умовах, і ті, чий стан погіршується.

Симптоми після одужання

Після одужання симптоми коронавируса можуть зберігатися. Зокрема, це втрата нюху і відчуття смаку, лихоманка, кашель, задишка, біль у горлі, голові і м'язах, слабкість.

За словами лікаря, опитування, яке провели в Італії, продемонструвало, що у 87% людей ще зберігалося не менше одного симптому і через два місяці після одужання. У понад половини опитаних зберігалися три або більше симптомів.

У будь-якому випадку про кожен новий симптом, який з'явився, потрібно повідомляти своєму лікарю і отримувати від нього рекомендації, наголошує Ітай Галь.

Як покращити самопочуття

Також ізраїльський медик дав поради, як покращити самопочуття.

Якщо ви перехворіли легко, але у вас є ще кашель, то для його полегшання лікар радить приймати безрецептурні сиропи. Утім важливо дотримуватися зазначене на упаковці дозування, оскільки передозування може призвести до пригнічення дихання.

Хворі на COVID-19 часто відчувають стомлюваність, слабкість, головні і м'язові болі, як при грипі. При цьому треба подбати про достатню питво і правильне харчування. Можна також приймати знеболювальні.

Під час хвороби та ізоляції важливо трішки рухатись, якщо це не викликає біль і задишку, вважає лікар. Це стимулюватиме кровообіг, задіє м'язи і пришвидшить одужання.

Під час захворювання на COVID-19 можуть з'явитися і багато інших симптомів, до легких належать: діарея (особливо у дітей), біль в животі і висип, психічні розлади в формі сплутаності думок, депресії або порушень концентрації уваги. Серйозними ускладненнями є ураження серця і мозку. У будь-якому випадку про своє самопочуття потрібно повідомляти лікарю і виконувати його рекомендації.

Нагадаємо, лікар зі Львова назвав новий специфічний симптом COVID-штаму "Дельта".

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