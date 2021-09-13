COVID-19 атакує: одеських школярів відправили на дистанційне навчання

Кількість хворих зростає.

В Одеській області 41 шкільний клас перевели на дистанційне навчання.

Про це повідомляє Vgorode з посиланням на заступника директора Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Сергія Дементьєва.

Майже 870 дітей тимчасово будуть навчатися вдома через захворівших коронавірусом однокласників або вчителів.

Тільки за останній тиждень кількість хворих на COVID-19 в регіоні зросла на 23%.

Нагадаємо, в Одесі щеплювати від COVID-19 почали просто у школі. У місті щепилася лише половина педагогів, і цього буде замало, якщо Одеса потрапить до "жовтої" зони.

Виїзні вакцинації організовуватимуть, щойно у школі збереться достатня кількість охочих отримати щеплення. Така кампанія дасть свої результати, сподіваються освітяни. Якщо минулого тижня в місті отримали вакцину лише 48% педагогів, то наразі їх вже 57%, і ця цифра буде збільшуватися.

Раніше повідомлялося, що від понеділка, 13 вересня, в Україні можуть ввести "жовтий" рівень епіднебезпеки, а у регіонах, де найгірші показники з коронавірусу, карантин можуть посилити ще більше.

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