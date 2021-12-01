У Греції антивакцинаторів каратимуть щомісячними штрафами

Влада Греції прогнозує напередодні та під час різдвяних свят більшу кількість заражень коронавірусом.

Для зменшення кількості нових випадків коронавірусу Греція оголосила про обов’язкові щеплення для старших вікових груп від середини січня. Тих, хто буде відмовлятися від вакцинації, очікують щомісячні штрафи.

Про це повідомив прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс у Twitter у вівторок.

"Це не покарання. Це ціна здоров’я, але й акт справедливості щодо найбільш вакцинованих", – написав прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

Він пояснив, влада стурбована тим, що напередодні та під час різдвяних свят прогнозують більшу кількість заражень. З цією метою вони нарощують можливості тестування і ввели обов'язкову вакцинацію: " Якщо до 16 січня будь-яка людина віком від 60 років не отримає першу дозу коронавірусу, то на неї буде накладено щомісячний штраф у розмірі 100 євро (114 доларів). Гроші підуть на систему охорони здоров’я Греції".

Οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να κλείσουν την 1η δόση έως τις 16 Ιανουαρίου. Θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €100, το οποίο θα βεβαιώνεται από την ΑΑΔΕ και θα χρηματοδοτεί το ΕΣΥ. pic.twitter.com/BzV5sswZzn — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 30, 2021

За даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, станом на вівторок близько 62% населення Греції було повністю вакциноване проти вірусу - це нижче середнього по ЄС 66%.

Слід зазначити, що в ЄС розмірковують про запровадження обов’язкової вакцинації для всіх громадян, за вийнятком людей з протипоказаннями.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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