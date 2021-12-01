У ЄС говорять про запровадження обов’язкової вакцинації для всіх громадян

У ЄС говорять про запровадження обов’язкової вакцинації для всіх громадян

Вийнятком стануть люди, що мають особливі умови здоров’я, які не дозволяють робити щеплення.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен закликала Європейський Союз обговорити питання обов'язкової вакцинації проти коронавірусу для всіх громадян, за вийнятком людей з протипоказаннями.

Про це пише The Guardian.

"Так, є дуже маленькі діти або люди з особливими умовами здоров'я, які не можуть вакцинуватися, але переважна більшість може. Тому я думаю, що це було б зрозуміло і нормально — обговорити питання обов'язкової вакцинації в ЄС", - заявила президентка Єврокомісії.

Вона також закликала країн-членів ЄС оперативно почати вакцинацію бустерними (третіми) дозами та підтримати країни, які тимчасово запровадили ПЛР-тести перед поїздкою навіть у межах союзу.

Нагадаємо, Нагадаємо, станом на 30 листопада в 11 країнах ЄС та Європейської економічної зони (ЄЕЗ) зафіксували 44 випадки нового штаму коронавірусу "Omicron".

Читайте також: