В Греции антивакцинаторов будут наказывать ежемесячными штрафами

Власти Греции прогнозируют накануне и в рождественские праздники большее количество заражений.

Для уменьшения количества новых случаев коронавируса Греция объявила об обязательных прививках для старших возрастов с середины января. Тех, кто будет отказываться от вакцинации, ожидают ежемесячные штрафы.

Об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в Twitter во вторник.

"Это не наказание. Это цена здоровья, но и акт справедливости по отношению к наиболее вакцинированным", — написал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Он пояснил, что власть обеспокоена тем, что накануне и во время рождественских праздников прогнозируют большее количество заражений. С этой целью они наращивают возможности тестирования и ввели обязательную вакцинацию: " Если до 16 января любой человек в возрасте от 60 лет не получит первую дозу вакцины от коронавируса, то на него будет наложен ежемесячный штраф в размере 100 евро (114 долларов). Ети средства пойдут на систему здравоохранения Греции".

Οι συμπολίτες μας άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί θα πρέπει να κλείσουν την 1η δο. Θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο €100, το οποίο θα βεβαιώνεται απο την. pic.twitter.com/BzV5sswZzn — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 30, 2021

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, по состоянию на вторник около 62% населения Греции было полностью вакцинировано против вируса – это ниже среднего по ЕС 66%.

Следует отметить, что в ЕС рассуждают о введении обязательной вакцинации для всех граждан, за исключением людей с противопоказаниями.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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