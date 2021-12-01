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В Греции антивакцинаторов будут наказывать ежемесячными штрафами

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В Греции антивакцинаторов будут наказывать ежемесячными штрафами

pixabay.com

Власти Греции прогнозируют накануне и в рождественские праздники большее количество заражений.

Для уменьшения количества новых случаев коронавируса Греция объявила об обязательных прививках для старших возрастов с середины января. Тех, кто будет отказываться от вакцинации, ожидают ежемесячные штрафы.

Об этом сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис в Twitter во вторник.

"Это не наказание. Это цена здоровья, но и акт справедливости по отношению к наиболее вакцинированным", — написал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

Он пояснил, что власть обеспокоена тем, что накануне и во время рождественских праздников прогнозируют большее количество заражений. С этой целью они наращивают возможности тестирования и ввели обязательную вакцинацию: "Если до 16 января любой человек в возрасте от 60 лет не получит первую дозу вакцины от коронавируса, то на него будет наложен ежемесячный штраф в размере 100 евро (114 долларов). Ети средства пойдут на систему здравоохранения Греции".

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний, по состоянию на вторник около 62% населения Греции было полностью вакцинировано против вируса – это ниже среднего по ЕС 66%.

Следует отметить, что в ЕС рассуждают о введении обязательной вакцинации для всех граждан, за исключением людей с противопоказаниями.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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