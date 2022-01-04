У Франції виявили новий варіант коронавірусу

Поки це варіант мутацій досліджується ВООЗ.
У французькому Марселі виявили новий штам коронавірусу у громадян, які прибули на батьківщину з Камеруну. У новому варіанті коронавірусу щонайменше 46 мутацій.
Про це повідомляє австрійське видання Heute.
Експерти кажуть, що передбачувана Країна походження нового штаму, Камерун, відрізняється вкрай низькими навіть для Африки показниками вакцинації - всього 2,4% населення.
"Після того, як одна людина повернулася з поїздки в Камерун, дванадцять людей на півдні Франції були інфіковані раніше невідомою мутацією коронавірусу. Експерти вважають, що збудник міг з'явитися саме звідти" - йдеться в повідомленні.
Поки неясно, чи є новий варіант заразнішим, ніж "Омікрон", що переважає нині. Дослідження з цього приводу все ще перебувають на початковій стадії.
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