У Франції виявили новий варіант коронавірусу

Поки це варіант мутацій досліджується ВООЗ.

У французькому Марселі виявили новий штам коронавірусу у громадян, які прибули на батьківщину з Камеруну. У новому варіанті коронавірусу щонайменше 46 мутацій.

Про це повідомляє австрійське видання Heute.

Експерти кажуть, що передбачувана Країна походження нового штаму, Камерун, відрізняється вкрай низькими навіть для Африки показниками вакцинації - всього 2,4% населення.

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"Після того, як одна людина повернулася з поїздки в Камерун, дванадцять людей на півдні Франції були інфіковані раніше невідомою мутацією коронавірусу. Експерти вважають, що збудник міг з'явитися саме звідти" - йдеться в повідомленні.

Поки неясно, чи є новий варіант заразнішим, ніж "Омікрон", що переважає нині. Дослідження з цього приводу все ще перебувають на початковій стадії.

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