Пункти вакцинації відновили роботу після святкових вихідних: де можна отримати щеплення

Пункти вакцинації відновили роботу після святкових вихідних: де можна отримати щеплення

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 14 713 311 людей, повідомили у МОЗ.

Після двох новорічних вихідних днів, 1 та 2 січня, пунти щеплення працюють у штатному режимі і кожен охочий українець може отримати щеплення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні - зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом", - повідомили у міністерстві.

Охочі провакцинуватися можуть дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.

Зазначають, станом на 3 січня щеплення отримали 14 713 311 людей, з них першу дозу – 14 713 309 людей, дві дози – 13 734 741 людини. Отримати додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом здійснили 28 457 565 щеплень.

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