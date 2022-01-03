Пункти вакцинації відновили роботу після святкових вихідних: де можна отримати щеплення

Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 14 713 311 людей, повідомили у МОЗ.
Після двох новорічних вихідних днів, 1 та 2 січня, пунти щеплення працюють у штатному режимі і кожен охочий українець може отримати щеплення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.
"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні - зачинені. В інші дні - працюватимуть за звичайним розкладом", - повідомили у міністерстві.
Охочі провакцинуватися можуть дізнатися графік роботи та записатися на щеплення можна тут або через контакт-центр МОЗ 0 800 60 20 19.
Зазначають, станом на 3 січня щеплення отримали 14 713 311 людей, з них першу дозу – 14 713 309 людей, дві дози – 13 734 741 людини. Отримати додаткову дозу – 4 063 людини, бустерну дозу – 5 452 людини. Загалом здійснили 28 457 565 щеплень.
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