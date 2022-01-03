Майже місяць була у комі: у Великій Британії медики врятували хвору на COVID-19 жінку, давши їй віагру

Майже місяць була у комі: у Великій Британії медики врятували хвору на COVID-19 жінку, давши їй віагру

Жінка погодилась на експериментальне лікування коронавірусу.

У Великій Британії 37-річна медсестра вийшла із медикаментозної коми, спричиненої коронавірусом, після того, як їй дали віагру.

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Про це повідомляє thesun.co.uk.

За даними видання, 37-річна медсестра Моніка Алмейда через COVID-19 майже місяць провела у комі. Також у неї діагностували астму.

37-річна медсестра із міста Лінкольншир захворіла на коронавірус в жовтні. Відтоді її стан різко погіршувався. Її госпіталізували до реанімації та 16 листопада ввели у стан медикаментозної коми. Перед цим Моніка Алмейда підписала документи про те, що вона погоджується взяти участь в експериментальному лікуванні. Коли стан жінки погіршувався, їй дали віагру, після чого жінці стало краще і 14 грудня вона вийшла з коми.

thesun.co.uk

"Віагра врятувала мене. Через 48 годин після прийому препарату, я почала дихати. Цей препарат розширює кровоносні судини. У мене була ще і астма, а тому дихальним шляхам потрібна була допомога", - каже Моніка Алмейда.

Жителька Великої Британії згадує, що коли вона опритомніла, то їй розповіли про лікування віагрою. Вона зазначає, що спочатку думала, що це жарт, проте зараз вдячна медикам.

Перед Різдвом медсестру виписали з лікарні, проте її чекає тривала реабілітація. Жінка зазначає, що їй допомогло ще і те, що вона була вакцинованою. Вона закликала інших людей також щепитися від коронавірусу.

Видання додає, що Великій Британії пацієнтів хворих на коронавірус можуть лікувати віагрою, якщо вони погодились взяти участь в дослідженнях щодо експериментального лікування COVID-19.

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