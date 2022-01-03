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У Південній Кореї зафіксували перші смерті серед інфікованих "Омікроном"

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У Південній Кореї зафіксували перші смерті серед інфікованих "Омікроном"

Associated Press

Померлим було понад 90 років.

У Південній Кореї зареєстрували два перші випадки смерті серед інфікованих штамом "Омікрон".

Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на місцеву владу.

Померлі проживали у місті Кванджу. Їм було понад 90 років. До слова, тести на штам показали позитивний результат вже після смерті.

Загалом протягом минулої доби в Південній Кореї виявили 2 993 випадків коронавірусу. Померло 36 інфікованих. 

Слід зауважити, що "Омікрон"-штам COVID-19 виявили всередині листопада в ПАР та Ботсвані. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, мутацію виявили вже у 106 країнах світу.

Нагадаємо, у ВООЗ прогнозують, що штам "Омікрон" уже за кілька тижнів домінуватиме в Європі. Цей вид коронавірусу нині переважає у Великій Британії, Данії та Португалії. Його вважають найбільш заразним. 

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