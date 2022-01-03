У Південній Кореї зафіксували перші смерті серед інфікованих "Омікроном"

Померлим було понад 90 років.
У Південній Кореї зареєстрували два перші випадки смерті серед інфікованих штамом "Омікрон".
Про це повідомило агентство Yonhap з посиланням на місцеву владу.
Померлі проживали у місті Кванджу. Їм було понад 90 років. До слова, тести на штам показали позитивний результат вже після смерті.
Загалом протягом минулої доби в Південній Кореї виявили 2 993 випадків коронавірусу. Померло 36 інфікованих.
Слід зауважити, що "Омікрон"-штам COVID-19 виявили всередині листопада в ПАР та Ботсвані. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, мутацію виявили вже у 106 країнах світу.
Нагадаємо, у ВООЗ прогнозують, що штам "Омікрон" уже за кілька тижнів домінуватиме в Європі. Цей вид коронавірусу нині переважає у Великій Британії, Данії та Португалії. Його вважають найбільш заразним.
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