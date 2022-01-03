У МОЗ спрогнозували, коли штам "Омікрон" охопить всю Україну

У МОЗ спрогнозували, коли штам "Омікрон" охопить всю Україну

За даними РНБО, значне поширення штаму “Омікрон” може відбудеться в Україні в лютому.

У Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли в Україні варто очікувати значне поширення штаму "Омікрон". Головний державний санлікар України Ігор Кузін повідомив, уже в січні "Омікрон" може охопити всю Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю "Суспільному".

За його словами, від другої половини січня і в лютому в Україні очікується зростання захворюваності на коронавірус через штам "Омікрон".

"COVID-19 в Україні йде з невеличким запізненням відносно країн ЄС: спалахи, які реєструються в Європі, в Україну приходять через 1-2 місяці після того, як вони досягли піку там", - пояснив Кузін.

Зазначимо, за прогнозами Ради національтнох безпеки та оборони, значне поширення штаму “Омікрон” може відбудеться в Україні в лютому.

Раніше про те, що Україні не оминути спалаху коронавірусу через "Омікрон", повідомляла в інтерв'ю ТСН.ua епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

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