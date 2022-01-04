Во Франции обнаружили новый вариант коронавируса

Пока этот вариант мутаций исследуется ВОЗ.

Во французском Марселе обнаружили новый штамм коронавируса у граждан, прибывших на родину из Камеруна. В новом варианте коронавируса не менее 46 мутаций.

Об этом сообщает австрийское издание Heute.

Эксперты говорят, что предполагаемая страна происхождения нового штамма, Камерун, отличается крайне низкими даже для Африки показателями вакцинации – всего 2,4% населения.

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"После того, как один человек вернулся из поездки в Камерун, двенадцать человек на юге Франции были инфицированы ранее неизвестной мутацией коронавируса. Эксперты считают, что возбудитель мог появиться именно оттуда", — говорится в сообщении.

Пока неясно, есть ли новый вариант более заразным, чем ныне преобладающий "Омикрон". Исследования на этот счет все еще находятся на начальной стадии.

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