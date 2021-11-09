У Франції не рекомендують вакцинуватися препаратом Moderna людям до 30 років: причина

У Франції не рекомендують вакцинуватися препаратом Moderna людям до 30 років: причина

Moderna значно підвищує ризик виникнення серцевих захворювань — міокардиту та перикардиту.

Управління охорони здоров’я Франції рекомендувало людям віком до 30 років робити щеплення вакциною Pfizer/Biontech замість Spikevax від компанії Moderna.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Moderna несе порівняно більший ризик проблем із серцем. Відомство не має юридичних повноважень забороняти або ліцензувати ліки, але діє як радник французького сектору охорони здоров’я. В Управлінні заявили про "дуже рідкісні" ризики міокардиту, хвороби серця, які можуть бути пов’язані з використанням вакцини Moderna.

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"Серед людей до 30 років цей ризик може бути в п’ять разів менший із препаратом Pfizer, аніж із вакциною від Moderna", — йдеться в повідомленні.

Таке рішення в Парижі ухвалили після того, як регулятори в кількох інших країнах, зокрема Канади, Фінляндії та Швеції, попередили про можливі проблеми для здоров’я молодих людей після вакцинації препаратом Moderna.

Минулого місяця регулятор Європейського Союзу з питань лікарських засобів EMA схвалив третє щеплення Moderna для всіх вікових груп старше 18 років принаймні через шість місяців після другої дози.

Нагадаємо, що до України надійшло майже 3 млн доз COVID-вакцини Moderna.

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