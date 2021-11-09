Лікар Комаровський назвав єдину до кінця вивчену вакцину проти COVID-19

Медик також додав, що в Україні мали бути люди, які б займалися питаннями вакцинації.
Відомий педіатр Євген Комаровський розповів, що за його даними, повністю дослідженою вакциною від коронавірусу є Pfizer.
Про це він сказав у інтерв'ю Дмитру Гордону.
Лікар Комаровський зазначив, що вакцина Comirnaty від Pfizer-BioNTech пройшла всі три етапи дослідження. Педіатр також додав, що це міф про те, що "нібито потрібно ще кілька років, щоб дослідити вакцини".
"Pfizer досліджений до кінця, Moderna теж практично до кінця", - наголосив Комаровський.
Медик також додав, що в Україні мали бути люди, які б займались питаннями вакцинації та змогли б переконати навіть найбільших скептиків у тому, що щеплення необхідне у боротьбі з COVID-19.
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