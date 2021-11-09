Во Франции не рекомендуют вакцинироваться препаратом Moderna людям до 30 лет: причина

Во Франции не рекомендуют вакцинироваться препаратом Moderna людям до 30 лет: причина

Moderna значительно повышает риск сердечных заболеваний — миокардита и перикардита.

Управление здравоохранения Франции рекомендовало людям до 30 лет делать прививки вакциной Pfizer/Biontech вместо Spikevax от компании Moderna.

Об этом сообщает Reuters.

Moderna несет сравнительно больший риск проблем с сердцем. У ведомства нет юридических полномочий запрещать или лицензировать лекарства, но оно действует как советник французского сектора здравоохранения. В Управлении заявили об "очень редких" рисках миокардита, болезнях сердца, которые могут быть связаны с использованием вакцины Moderna.

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"Среди людей до 30 лет этот риск может быть в пять раз меньше с препаратом Pfizer, чем с вакциной Moderna", — говорится в сообщении.

Такое решение в Париже приняли после того, как регуляторы в ряде других стран, в частности Канады, Финляндии и Швеции, предупредили о возможных проблемах для здоровья молодых людей после вакцинации препаратом Moderna.

В прошлом месяце регулятор Европейского Союза по лекарственным средствам EMA одобрил третью прививку Moderna для всех возрастов старше 18 лет по крайней мере через шесть месяцев после второй дозы.

Напомним, что в Украину поступило почти 3 млн. доз COVID-вакцины Moderna.

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