У Дніпропетровській області через COVID-19 вводять нові карантинні обмеження: що чекає на місцевих мешканців

Користуватись громадським транспортом тепер можна буде лише з ковід-документами.
У Дніпропетровській області через стрімке поширення коронавірусу з 11 листопада вводять нові карантинні обмеження. Містам та громадам рекомендували перевозити пасажирів у громадському транспорті лише після пред'явлення ковід-документів.
Про це повідомили у пресслужбі обладміністрації.
Запровадження нових карантинних обмежень розглянула комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Містам та громадам області рекомендували перевозити пасажирів у внутрішньообласному, міжміському та міському транспорті лише після пред'явлення ковід-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту. Метро, трамваї та тролейбуси не стали винятком.
“Потрібно приймати кардинальні рішення, які б допомагали ефективно боротися з епідемією. Лікарі працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень виріс у п’ять разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації — не щеплені. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям ввести додаткові обмеження в сфері пасажирських перевезень”, — зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.
Нагадаємо, що Дніпропетровська область очолила антирейтинг щодо кількості нових випадків коронавірусу. Станом на 9 листопада у регіоні недугу виявили у 2042 осіб.
Читайте також:
- На Прикарпатті викрили лікарку, яка підробляла дані про вакцинацію проти COVID-19.
- Два удари в спину: у Черкаській області жінка під час сварки вбила чоловіка.
- СБУ затримала шпигунів, які "зливали" матеріали таємних військових розробок для однієї з країн Східної Азії.