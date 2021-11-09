У Дніпропетровській області через COVID-19 вводять нові карантинні обмеження: що чекає на місцевих мешканців

У Дніпропетровській області через COVID-19 вводять нові карантинні обмеження: що чекає на місцевих мешканців

Користуватись громадським транспортом тепер можна буде лише з ковід-документами.

У Дніпропетровській області через стрімке поширення коронавірусу з 11 листопада вводять нові карантинні обмеження. Містам та громадам рекомендували перевозити пасажирів у громадському транспорті лише після пред'явлення ковід-документів.

Про це повідомили у пресслужбі обладміністрації.

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Запровадження нових карантинних обмежень розглянула комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Містам та громадам області рекомендували перевозити пасажирів у внутрішньообласному, міжміському та міському транспорті лише після пред'явлення ковід-сертифікату чи негативного ПЛР-тесту. Метро, трамваї та тролейбуси не стали винятком.

“Потрібно приймати кардинальні рішення, які б допомагали ефективно боротися з епідемією. Лікарі працюють на межі можливостей. Рівень захворюваності за тиждень виріс у п’ять разів. Переважна більшість тих, хто потрапляє до реанімації — не щеплені. Саме тому запропонували містам, громадам і територіям ввести додаткові обмеження в сфері пасажирських перевезень”, — зазначив перший заступник голови Дніпропетровської ОДА Володимир Орлов.

Нагадаємо, що Дніпропетровська область очолила антирейтинг щодо кількості нових випадків коронавірусу. Станом на 9 листопада у регіоні недугу виявили у 2042 осіб.

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