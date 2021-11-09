В Івано-Франківську зайняті усі "ковідні" реанімаційні ліжка

Також у лікарнях міста є проблеми з киснепостачанням.

В Івано-Франківську кількість реанімаційних ліжок у лікарнях на 100% заповнені COVID-пацієнтами. Крім того, у лікарнях міста є значні проблеми з постачанням кисню.

Про це повідомив заступника мера Івано-Франківська Олександр Левицький та начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко.

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За його словами, через проблеми з госпіталізацією медики отримують шквал скарг, претензій від людей.

Як зазначила начальниці управління охорони здоров’я Марії Бойко, протягом останніх 10 днів у стаціонарах центральної міської клінічної лікарні та міської клінічної лікарні №1 померли 37 людей. Це є люди віком після 50 років. Усі, хто помер, за її словами, були нещеплені.

"Зараз у двох лікарнях міста перебуває 391 COVID-хворий, що більше в порівнянні з минулим роком, коли їх було в цей самий час 340-360. Приблизно 75% пацієнтів - киснезалежні. В реанімації перебувають 20 пацієнтів, на штучній вентиляції легень - 11....Заповненість ліжок у центральній міській клінічній лікарні станом на сьогодні становить 93%, у міській клінічній лікарні № 1 -73%", - розповіла Бойко.

Вона також зауважила, що у міста є значні проблеми з киснепостачанням.

Нагадаємо, станом на 9 листопада у "червоній" зоні наразі перебуває вже більшість території України - 17 областей та Київ. Від 12 листопада суворі карантинні обмеження почнуть діяти у Черкаській області.

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