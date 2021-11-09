Черкаська область переходить до "червоної" зони карантину

Суворі карантинні норми почнуть діяти від 12 листопада.

До "червоної" зони карантину через погіршення ситуації з COVID-19 потрапила Черкаська область. Суворі карантинні норми почнуть діяти від 12 листопада.

Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

Таке рішення ухвалили сьогодні, 9 листопада, під час позачергового засідання Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайних ситуацій (НС).

"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 12 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території Черкаської області", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, "червоний" рівень епіднебезпеки передбачає ряд обмежень, які запроваджуються в регіонах. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Нагадаємо, карантинні обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Станом на 9 листопада у "червоній" зоні наразі перебуває вже більшість території країни - 17 областей та Київ.

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