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У деяких містах України можуть повернути карантинні заходи через COVID-19 – МОЗ

У деяких містах України можуть повернути карантинні заходи через COVID-19 – МОЗ

Маска коронавірус / Фото: pixabay.com

МОЗ нагадало про базові протиепідемічні та профілактичні норми.

Міністерство охорони здоров'я нагадує, що медичні маски, дотримання дистанції та "локальний карантин" в окремих містах чи областях – це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.  

Про це пише пресслужба МОЗ. 

У МОЗ кажуть, що такі заходи можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах. 

Там зазначили, що рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні від жовтні та закінчується навесні. 

Вдягати захисну маску рекомендовано, якщо: 

  • ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома; 
  • пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
  •  ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип; 
  • здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;
  • лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.

Там також нагадали, що від жовтня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, з них 56% — діти. За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд).

Нагадаємо, у Києві реєструють смерті через грип та COVID-19 – містянам нагадали про маски та вакцинацію.

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