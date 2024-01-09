У деяких містах України можуть повернути карантинні заходи через COVID-19 – МОЗ

МОЗ нагадало про базові протиепідемічні та профілактичні норми.
Міністерство охорони здоров'я нагадує, що медичні маски, дотримання дистанції та "локальний карантин" в окремих містах чи областях – це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.
Про це пише пресслужба МОЗ.
У МОЗ кажуть, що такі заходи можуть застосовувати в областях чи окремих районах, містах, де зафіксовано перевищення епідемічного порогу. Або навіть в окремих установах, навчальних закладах чи окремих класах, школах або підприємствах.
Там зазначили, що рівень захворюваності для оголошення перевищення епідпорогу різний для кожної області. Він вираховується в залежності від кількості населення та інтенсивності поширення респіраторно-вірусних інфекцій під час епідсезону який починається в Україні від жовтні та закінчується навесні.
Вдягати захисну маску рекомендовано, якщо:
- ви відчуваєте ознаки застуди, кашляєте або чхаєте та не можете залишатися вдома;
- пацієнтам із симптомами застуди або з підозрою на інфекцію, що передається повітряно-крапельним шляхом, маска обмежить потенційне розповсюдження респіраторних виділень;
- ви доглядаєте за хворим на ГРВІ, COVID-19 чи грип;
- здоровим людям, які перебувають у місцях великого скупчення, з метою додаткового захисту;
- лікарям та медичним працівникам під час огляду пацієнтів, які мають респіраторні симптоми та під час процедур і маніпуляцій, які вимагають стерильності, щоб захистити пацієнта від можливих інфекцій.
Там також нагадали, що від жовтня в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 1,9 млн людей, з них 56% — діти. За перших ознак захворювання необхідно звернутися до сімейного лікаря, не вдаватися до самолікування, а під час хвороби подбати про безпеку рідних та колег (залишатися вдома, використовувати індивідуальний посуд).
Нагадаємо, у Києві реєструють смерті через грип та COVID-19 – містянам нагадали про маски та вакцинацію.
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