У Києві реєструють смерті через грип та COVID-19 – містянам нагадали про маски та вакцинацію

У Києві за перший тиждень 2024 року вже зареєстрували понад 10 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19. 50% з них – діти. Внаслідок хвороби в лікарнях померли десять дорослих.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Київська військова адміністрація закликає киян дотримуватися рекомендацій МОЗ та ВООЗ – дотримуватися маскового режиму та вакцинуватися.

"Найголовнішим захистом проти COVID-19 є курс із трьох щеплень. У 2024 щеплення проти коронавірусу залишаються безоплатними для кожного українця. Вакцинуватися можна через запис у свого сімейного лікаря або в пункті щеплень у медзакладах. Інформацію про найближчі пункти вакцинації, їхні адреси та графік роботи можна знайти на сайті МОЗ (або зателефонувавши до контакт-центру МОЗ за номером 0 800 602019)", - йдеться у повідомленні.

За інформацією МОЗ, наразі у пунктах щеплень використовують вакцини "Janssen" (виробник "Johnson&Johnson") та "Comirnaty" ("Pfizer").

Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей від 5-річного віку ("Pfizer" – вакцина "Comirnaty" для дітей).

Нагадаємо, ВООЗ закликала повернутися до маскового режиму через COVID-19, грип та інші патогени.

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