Захворюваність на COVID-19 переважає грип – Кузін розповів, коли та як ситуація зміниться

До кінця року в Україні буде зростати захворюваність на COVID-19.

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що до кінця 2023 року в Україні буде зростати захворюваність на коронавірус, а від січня прогнозується зростання захворюваності на грип.

Про це він розповів під час спілкування з журналістами, передає "Укрінформ".

"Від січня у нас буде більше випадків грипу, тому що грип буде поступово заміщувати ковід. Таке відбувається вже третій рік поспіль, коли два респіраторних патогени циркулюють разом", - сказав Кузін.

Він також розповів, що за тиждень в середньому фіксується від 130 тис. до 150 тис. випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. Водночас госпіталізується не більше 5% хворих і перевантаження лікарень через грип, ГРВІ чи COVID-19 немає.

Як зазначив Кузін, перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ зафіксовано лише в одній області – Чернівецькій.

Питання запровадження карантину як в Чернівецькій області, так і в інших областях, за словам Кузіна, поки не розглядалося на місцевих комісіях ТЕБ та НС.

Нагадаємо, одна з областей може запровадити карантин через COVID-19.

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