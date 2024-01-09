В некоторых городах Украины могут вернуть карантинные меры через COVID-19 – Минздрав

Министерство здравоохранения напоминает, что медицинские маски, соблюдение дистанции и "локальный карантин" в отдельных городах или областях — это базовые противоэпидемические и профилактические нормы, которые, несмотря на отмену общенационального карантина через COVID-19, действуют в Украине на постоянной основе.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

В Минздраве говорят, что такие меры могут применяться в областях или в отдельных районах, городах, где зафиксировано превышение эпидемического порога. Или даже в отдельных учреждениях, учебных заведениях или в отдельных классах, школах или предприятиях.

Там отметили, что уровень заболеваемости для объявления превышения эпидпорога разный для каждой области. Он рассчитывается в зависимости от количества населения и интенсивности распространения респираторно-вирусных инфекций во время эпидсезона, который начинается в Украине с октябре и заканчивается весной.

Надевать защитную маску рекомендуется, если:

вы чувствуете признаки простуды, кашляете или чихаете и не можете оставаться дома;

пациентам с симптомами простуды или с подозрением на инфекцию, передаваемую воздушно-капельным путем, маска ограничит потенциальное распространение респираторных выделений;

вы ухаживаете за больным ОРВИ, COVID-19 или гриппом;

здоровым людям, находящимся в местах большого скопления, с целью дополнительной защиты;

врачам и медицинским работникам при осмотре пациентов, имеющих респираторные симптомы и процедур и манипуляций, требующих стерильности, чтобы защитить пациента от возможных инфекций.

Там также напомнили, что с октября в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 1,9 млн человек, из них 56% — дети. При первых признаках заболевания необходимо обратиться к семейному врачу, не прибегать к самолечению, а во время болезни позаботиться о безопасности родных и коллег (оставаться дома, использовать индивидуальную посуду).

Напомним, в Киеве регистрируют смерти из-за гриппа и COVID-19 – горожанам напомнили о масках и вакцинации.

Читайте также: