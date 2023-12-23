ВООЗ заявила про зростання захворюваності на COVID-19 у світі – статистика

У світі захворюваність на коронавірус за місяць зросла на понад 50%.

У світі кількість нових випадків захворювання на COVID-19 зросла на 52% протягом 28-денного періоду – від 20 листопада по 17 грудня 2023 року. Так, було зареєстровано понад 850 тисяч нових випадків.

Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

Кількість нових смертей зменшилася на 8% порівняно з попереднім 28-денним періодом, зафіксовано понад 3000 нових смертей. Станом на 17 грудня 2023 року у всьому світі було зареєстровано понад 772 мільйони підтверджених випадків захворювання та майже 7 мільйонів смертей.

"За період від 13 листопада по 10 грудня 2023 року було зареєстровано понад 118 000 нових госпіталізацій у зв'язку з COVID-19 та понад 1600 нових госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії (ВІТ), що становить загальне зростання на 23% та 51% відповідно серед країн, які регулярно звітували протягом поточного та минулого звітних періодів", - пише ВООЗ.

Нагадаємо, світом шириться новий штам коронавірусу – у ВООЗ пояснили, чи становить загрозу.

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