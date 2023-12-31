У штаму коронавірусу з'явився незвичайний симптом

У нового штаму коронавірусу з'явилися несподівані симптоми, окрім уже звичного нежитю й болю в горлі.

Про це пише IFlScience.

Згідно з даними Центрів із контролю та профілактики захворювань США (CDC), новий штам COVID JN.1 швидко поширюється в грудні. Він став найпоширенішим штамом коронавірусу в США, а також фіксують випадки у Великій Британії, Китаї та Індії.

Поки що органи охорони здоров'я не впевнені, чи спричиняє штам JN.1 важчий перебіг хвороби.

Попри те, що більшість симптомів схожі на ті, які спостерігалися у хворих від самого початку пандемії, як-от кашель, нежить і біль у горлі, з'явилися і неочікувані — проблеми зі сном і занепокоєння.

Також медики зазначають, що втрата смаку та нюху, які вважалися основною ознакою COVID, зараз становлять дуже маленький відсоток. Наприклад, у Великій Британії таких випадків близько 2-3%.

Раптове широке поширення JN.1 може вказувати на те, що або штам став заразнішим, або краще обходить нашу імунну систему.

Нагадаємо, під час епідсезону 2023/2024 в Україні триває секвенування штамів COVID-19 на мутації. Лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, — для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону.

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