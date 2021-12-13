Создатели эрвитных вакцин против коронавируса стали героями 2021 года

Time разместил на обложке фото разработчиков технологии, позволившей создать вакцины от COVID-19.

Американский журнал Time, подводя итоги 2021 года, назвал "Героями года" ученых, приобщившихся к созданию вакцин против коронавируса.

Об этом сообщают на сайте издания.

На фото, попавшем на обложку Time, изображены американский иммунолог Киззмекия Корбетт, заместитель директора Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) иммунулог Барни Грэм, венгерский биохимик Каталин Карико и американский ученый Дрю Вайсман. Все они – разработчики технологии мРНК, благодаря которой компании BioNTech, Pfizer и Moderna создали вакцины от COVID-19.

В издании отметили, что ученые по всему миру занимались разработками вакцины против COVID-19, используя множество платформ и технологий. Некоторые из них использовали более устоявшиеся методы, в частности, при создании вакцины AstraZeneca и Janssen. Но именно эта четвёрка применила инновацию.

"Корбетт, Грэм, Карико и Вайсман достигли прорыва исключительной важности, представив инновационную и высокоэффективную базу вакцины, основанную на мРНК, что окажет влияние на наше здоровье и благополучие далеко за рамками этой пандемии", — сообщили в издании.

Напомним, по версии издания Time человеком 2021 стал американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск.

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