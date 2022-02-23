Тести на коронавірус у Києві: де роблять швидко та якісно Новини компаній

Тести на коронавірус у Києві: де роблять швидко та якісно Новини компаній

Хвиля коронавірусної пандемії знову відзначається на карті України поширенням "червоної" зони карантину.

Тож тест на коронавірус у Києві залишається важливою умовою життя в умовах обмежень та контролю стану власного здоров’я.

Особи, які наразі не щеплені проти COVID-19 двічі, повинні для перебування в публічних місцях та поїздок міжобласним транспортом мати довідку про негативний результат тесту на зараження SARS-CoV-2.

Антиген-тест: можливості та особливості

Експрес-діагностика зручна тим, що надасть відповідь протягом 15-20 хвилин. Тест виявляє у зразку біологічного матеріалу людини специфічні нуклеокапсидні білки коронавірусу – антигени. Проте тільки їх наявність, а не концентрацію.

Відсоток помилково-негативних результатів складає 13-15. В медичній лабораторії "МЕДІЛАБС", відділення якої працюють у Києві, Вінниці та Хмельницькому, використовують сертифіковані тест-системи західного виробництва, які гарантують точність понад 80%.

Робити експрес-тест має сенс тільки у перші дні розвитку симптоматики ковіду: в цей період вміст антигенів в організмі хворого найвищий. Вже на 8-й день недуги, щоб отримати точний висновок, треба проходити обстеження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

В чому полягає ПЛР-тест на коронавірус

ПЛР – надточний спосіб діагностики інфекційних захворювань, який знаходить в біоматеріалі хворого генетичний матеріал вірусу. Коли йдеться про збудник коронавірусної хвороби, у пацієнта беруть зразок з рото- або носоглотки, а встановлюють присутність в ньому вірусної РНК.

Точність цього методу сягає 100%. Рідкісні випадки похибок пояснюються тим, що помилився лаборант або обстежуваний не був готовий до діагностики.

Перше з фахівцями "МЕДІЛАБС" не трапляється: персонал закладу регулярно проходить курси підвищення кваліфікації, бере участь у семінарах, конференціях, тренінгах.



А щоб ви належним чином підготувалися, далі – правила, яких треба дотриматись.

Які вимоги до пацієнта перед тестуванням

Мета обмежень – зберегти у природному стані слизову оболонку пацієнта, з якої братимуть матеріал для аналізу. Тому правила підготовки до обох тестів тотожні.

Що не можна робити Час утримання Вживати алкогольні напої Добу Застосовувати будь-які ліки для рота, горла та носа Пів доби Їсти, пити, палити, смоктати цукерки, чистити зуби, освіжувати ротову порожнину гумкою чи спреями 3-4 години

Щоб не дошкуляла спрага, можна зробити кілька ковтків чистої негазованої води. Звісно, цих обмежень легше буде дотриматись, якщо призначити обстеження на ранок.

На сайті лабораторії "МЕДІЛАБС" ви можете записатись онлайн, обравши день та час візиту. Не забудьте надягнути маску та перебувати у ній до власне процедури взяття біоматеріалу.

Перед цим лаборант має спитати вас, чи всі підготовчі вимоги дотримані. Якщо ви не зможете дати ствердну відповідь, аналіз перенесуть на інший день.

Якою має бути довідка з результатом тестування

Для документування висновку ПЛР-тесту на коронавірус чи експрес-аналізу є затверджені бланки. Для подорожі за кордон довідка міжнародного зразка має бути перекладена англійською.

Неодмінна ознака бланку – QR-код з інформацією про медичний заклад та персональними даними пацієнта.

Звернувшись до "МЕДІЛАБС", ви отримаєте відповідь ПЛР-тестування вже через 6 годин без доплат за терміновість (в більшості лабораторій термін виконання становить 24-48 годин). За переклад довідки теж платити не доведеться.

Пам’ятайте, що документ дійсний протягом трьох діб з дати аналізу, а на вимогу окремих країн (коли виїздите за кордон) – навіть тільки двох