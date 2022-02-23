Тесты на коронавирус в Киеве: где делают быстро и качественно Новости компаний

Тесты на коронавирус в Киеве: где делают быстро и качественно Новости компаний

Волна коронавирусной пандемии снова отмечается на карте Украины распространением "красной" зоны карантина.

Поэтому тест на коронавирус в Киеве остается важным условием для жизни в условиях ограничений и контроля состояния собственного здоровья.

Лица, которые пока не привиты от COVID-19 дважды, должны для пребывания в общественных местах и поездок межобластным транспортом иметь справку об отрицательном результате теста на заражение SARS-CoV-2.

Антиген-тест: возможности и особенности

Экспресс-диагностика удобна тем, что дает ответ в течение 15-20 минут. Тест выявляет в образце биологического материала человека специфические нуклеокапсидные белки коронавируса – антигены. Но только их наличие, а не концентрацию.

Процент ложноотрицательных результатов составляет 13-15. В медицинской лаборатории "МЕДИЛАБС", отделения которой работают в Киеве, Виннице и Хмельницком, используют сертифицированные тест-системы западного производства, гарантирующие точность более 80%.

Делать экспресс-тест имеет смысл только в первые дни развития симптоматики ковида: в этот период содержание антигенов в организме больного самое высокое. Уже на 8-й день болезни, чтобы получить верное заключение, нужно проходить обследование методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В чем состоит ПЦР-тест на коронавирус

ПЦР – сверхточный способ диагностики инфекционных заболеваний, выявляющий в биоматериале больного генетический материал вируса. Когда речь идет о возбудителе коронавирусной болезни, у пациента берут образец из рото- или носоглотки, а устанавливают присутствие в нем вирусной РНК.

Точность этого способа достигает 100%. Редкие случаи погрешностей объясняются тем, что лаборант ошибся или обследуемый не был готов к диагностике.

Первое со специалистами "МЕДИЛАБС" не случается: персонал заведения регулярно проходит курсы повышения квалификации, участвует в семинарах, конференциях, тренингах.



А чтобы вы должным образом подготовились, ниже – правила, которых нужно придерживаться.

Требования к пациенту перед тестированием

Цель ограничений – сохранить в естественном состоянии слизистую пациента, с которой будут брать материал для анализа. Поэтому правила подготовки к обоим тестам одинаковые.

Что нельзя делать Время воздержания Употреблять алкогольные напитки Сутки Применять любое лекарство для рта, горла и носа Полсуток Есть, пить, курить, сосать конфеты, чистить зубы, освежать ротовую полость резинкой или спреями 3-4 часа

Чтобы не донимала жажда, можно сделать несколько глотков чистой негазированной воды. Конечно, эти ограничения легче будет соблюдать, если назначить обследование на утро.

На сайте лаборатории "МЕДИЛАБС" вы можете записаться онлайн, выбрав день и время визита. Не забудьте надеть маску и находиться в ней до самой процедуры взятия биоматериала.

Перед этим лаборант должен спросить вас, соблюдены ли все подготовительные требования. Если вы не сможете ответить утвердительно, анализ перенесут на другой день.

Какой должна быть справка о результате тестирования

Чтобы документировать заключение ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-анализа, есть утвержденные бланки. Для путешествия за границу справка международного образца должна быть переведена на английский.

Обязательный атрибут бланка – QR-код с информацией о медицинском учреждении и персональными данными пациента.

Обратившись в "МЕДИЛАБС", вы получите ответ ПЦР-тестирования уже через 6 часов без доплат за срочность (в большинстве лабораторий срок выполнения анализа составляет 24-48 часов). За перевод справки тоже платить не придется.

Помните, что документ действителен в течение трех суток с даты анализа, а по требованию отдельных стран (когда выезжаете за границу) – даже только двух.