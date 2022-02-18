Склалися "ідеальні умови": ВООЗ попереджає про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу

Голова ВООЗ наголосив, що пандемія коронавірусу не закінчилися, вона досі триває.

Очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адхан Гебрейесус заявив про ризик появи більш небезпечного штаму коронавірусу, оскільки, на його думку, сьогодні у світі для цього склалися "ідеальні умови".

Таку заяву він зробив на Мюнхенській конференції з безпеки у п'ятницю, 18 лютого.

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"Сформовані сьогодні умови є ідеальними для появи більш заразного і небезпечного варіанту коронавірусу", - сказав голова ВООЗ.

Він пояснив, що високий рівень охоплення вакцинацією в деяких країнах в поєднанні з менш важким протіканням COVID-19 при зараженні штамом "Омікрон", викликали припущення про те, що пандемія COVID-19 закінчилася. Однак голова ВООЗ спростував цю заяву. "Але це не так - не тоді, коли 70 тисяч людей на тиждень помирають від запобіжної і виліковної хвороби", - наголосив Гебрейесус.

Нагадаємо, в Україні виявили нову мутацію COVID-штаму "Омікрон", яка викликає занепокоєння.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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