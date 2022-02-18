Депресія та тривожні розлади: вчені виявили небезпечні наслідки коронавірусу для психіки

Вірус може проникати до головного мозку та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки.

Дослідники медичної школи Вашингтонського університету виявили небезпечні наслідки для психічного здоров'я тих, хто хворів на COVID-19.

Висновки дослідження вони опублікували у медичному журналі BMJ.

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Вчені проаналізували дані 153 848 дорослих, які отримали позитивний ПЛР-тест, і порівняли їх з контрольною групою, яка не хворіла на коронавірусну інфекцію. Вони також порівняли пацієнтів з COVID-19 з хворими на грип, щоб визначити, чи ризик розвитку психічних захворювань властивий тільки коронавірусу.

Результати роботи показали: люди, які перенесли інфекцію, на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти. Також фахівці зазначили, що у таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, який виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.

Фахівці також додали, що не знають точно, чому так відбувається, але одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати до головного мозку та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади. Крім того, вони вважають, що слід приділити особливу увагу виявленню цих захворювань у тих, хто одужав після COVID-19.

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Раніше британські вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виявлену патогенність, ніж "Дельта" або "Омікрон".

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилися і поки не видно кінця завершення через постійну появу у світі нових штамів вірусу.

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