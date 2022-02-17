Четверта доза вакцини не зупиняє поширення "Омікрона" - дослідження

Науковці заявили про необхідність розробки нового покоління вакцин.

Дослідники з Ізраїлю розкрили ефективність четвертої дози вакцини від коронавірусної інфекції при захворюванні на штам "Омікрон".

Результати роботи опубліковані на порталі наукових статей у галузі медицини medRxiv.

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Вчені проаналізували дані 300 медичних працівників та 400 добровольців, які були щеплені чотирма дозами вакцин Pfizer та Moderna. Під час дослідження вони з'ясували, що така кількість щеплень змогла запобігти захворюванню на COVID-19 лише у 30% випадків з використанням вакцини Pfizer та 11% із препаратом Moderna. Четверта доза РНК-вакцин привела рівень імуноглобулінів до таких же високих значень, як після третьої дози.

До таких результатів привели особливості нового штаму “Омікрон”, що складається з 37 мутацій, що змінили структуру оболонки SARS-CoV-2. Завдяки цим змінам вірус став несприйнятливим для більшості відомих моноклональних імуноглобулінів, через що всі існуючі вакцини втратили свою ефективність.

Як стверджують науковці, отримані дані свідчать про необхідність розробки нового покоління вакцин у найкоротші терміни.

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Раніше британські вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виявлену патогенність, ніж "Дельта" або "Омікрон".

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилися і поки не видно кінця завершення через постійну появу у світі нових штамів вірусу.

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