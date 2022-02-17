Вчені вигадали новий спосіб виявлення коронавірусу: як він працює

Інструмент дозволяє швидко ідентифікувати наявність вірусу у просторі.

Вчені з університету Цінхуа, Пекінського університету та Китайської академії медичних наук створили нову систему, що дозволяє виявляти поширення коронавірусу у повітрі.

Технологію вже протестували на Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні, повідомляє China Daily.

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COVID-19 в основному передається повітряно-краплинним шляхом, наприклад, при чханні та кашлі, він також може затримуватися в повітрі за допомогою аерозольних частинок, що особливо актуально в закритих приміщеннях.

Інструмент, розроблений китайськими фахівцями, дозволяє швидко ідентифікувати наявність вірусу у просторі. Він є портативним колектором, здатним всмоктувати повітря і аерозольні частинки, що можуть містити в собі коронавірус. Потім система розчиняє отримані зразки рідини, а згодом детектор аналізує склад на наявність нуклеїнових кислот вірусу.

Обладнання, як заявляють розробники, у десять разів чутливіше за стандартні інструменти для виявлення COVID-19. Завдяки цьому фахівці можуть виявляти SARS-CoV-2 навіть за низького вірусного навантаження в отриманих пробах. Процес від збору повітря до передачі даних органам контролю поширення захворювання займає не більше чотирьох годин.

Поки що цю систему протестували лише на об'єктах Олімпійських ігор у Пекіні, але пізніше її планують запровадити також і в інших громадських місцях: лікарнях, вокзалах, аеропортах.

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Раніше британській вчені попередили, що наступний штам COVID-19 може вбити набагато більше людей і мати більш виявлену патогенність, ніж "Дельта" або "Омікрон".

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що пандемія коронавірусу ще не закінчилися і поки не видно кінця завершення через постійну появу у світі нових штамів вірусу.

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