Школярів двох областей попередили про повернення "дистанційки": яких і коли

Школярів двох областей попередили про повернення "дистанційки": яких і коли

Очікується, посилення карантину в усіх областях України у найближчі дні, каже головний санлікаря Рівненської області.

Сумська і Рівненська області попередили, що у разі потрапляння до "жовтої" зони карантину, більшість шкіл перейдуть на "дистанційку". Вчитися в очному форматі будуть лише учні тих шкіл, де вакциновано не менше 80% освітян.

Про це повідомляють очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький в Facebook та перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін.

Живицький, зокрема, заявив, що Сумська область може перейти із "зеленої" до "жовтої" зони карантину вже наступного понеділка, 13 вересня.

"Щодня ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. У разі переходу до "жовтої" зони карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайнрежимі. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!", - написав Живицький.

За словами Сергія Подоліна, у Рівненській області наразі дуже низькі показники вакцинування освітян: із 1 230 закладів освіти лише 46 закладів вакцинували 80% своїх працівників. Посадовець наголосив на важливості пришвидшення темпів вакцинації освітян, аби не допустити на Рівненщині освітнього колапсу.

"Адже, чи будуть ходити діти до школи у разі запровадження більш жорсткого карантину, наразі залежить від педагогів. Так, 140 закладів освіти області поступово наближаються до позначки у 80% вакцинованих працівників. Однак у решти 600 закладів щеплено менше третини освітян. У Рівному немає жодного із 106 закладів, де б вакцинувалось 80% працівників", - сказав Подолін.

За його даними, найактивніше вакцинуються педагоги в школах області. І неохоче щеплюються працівники дитсадків і вишів.

Своєю чергою, головний санлікаря області Роман Сафонов повідомив, що упродовж останнього тижня спостерігається погіршена динаміка щодо захворюваності на COVID-19. Це становить +60% нових хворих у порівнянні із минулим тижнем.

"Тенденція щодо погіршення епідемічної ситуації буде продовжуватись і надалі. За наявними показниками, у найближчі дні усі області України увійдуть в "жовту" зону. А пік захворюваності очікується на осінньо-зимовий період", - розповів Роман Сафонов.

Нагадаємо, голова Київської облдержадміністрації Василь Володін розповів, як працюватимуть навчальні заклади Київської області у разі посилення карантину.

Як повідомлялося, у МОЗ затвердили вимоги до організації освітнього процесу на період карантину через коронавірус.

Також раніше у МОЗ пояснили, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання, якщо регіон або місто, в якому вони розташовані, опиниться в "червоній зоні" карантину.

Погіршення епідситуації: головний санітарний лікар розказав, хто в зоні ризику й чи чекати на локдаун

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання