Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 1,8 тисячі тисячі осіб.
За останню добу, 4 вересня, кількість нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зросла на 1379. Серед них дітей – 102, медпрацівників – 28.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.
Статитистика щодо COVID-19 в Україні за минулу добу, 4 вересня 2021 року:
- госпіталізовано – 899 осіб;
- летальних випадків – 17;
- одужало – 407 осіб.
Загальна статистика за весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 297 534 особи (+1379);
- одужало – 2 212 720 осіб (+407);
- померли – 53 983 (+17);
- проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.
Статистика щеплень проти COVID-19 в Україні за минулу добу, 4 вересня 2021 року:
- методом ПЛР – 16 146 осіб,
- методом ІФА – 2 788 осіб,
- експрес-тестами – 16 011 осіб.
Загальна статистика щеплень проти COVID-19 в Україні за час пандемії:
- перша доза — 5 569 049, за останню добу — 20 430;
- дві дози — 4 178 665, за останню добу — 48 830.
За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).
Статистика захворювання на COVID-19 у регіонах за останню добу (випадків/імунізовано):
- м. Київ – 141/6913
- Вінницька – 46/1340
- Волинська – 19/642
- Дніпропетровська – 132/5063
- Донецька – 45/1132
- Житомирська – 70/1133
- Закарпатська – 3/550
- Запорізька – 81/1357
- Івано-Франківська – 35/853
- Київська – 41/3982
- Кіровоградська – 18/994
- Луганська – 13/793
- Львівська – 60/3583
- Миколаївська – 18/862
- Одеська – 90/3140
- Полтавська – 27/1932
- Рівненська – 27/656
- Сумська – 39/938
- Тернопільська – 54/1657
- Харківська – 144/4379
- Херсонська – 63/1611
- Хмельницька – 45/1172
- Черкаська – 20/1968
- Чернівецька – 124/900
- Чернігівська – 24/1280