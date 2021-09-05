Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 вересня

За останню добу кількість хворих зросла на майже 1,8 тисячі тисячі осіб.

За останню добу, 4 вересня, кількість нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зросла на 1379. Серед них дітей – 102, медпрацівників – 28.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Статитистика щодо COVID-19 в Україні за минулу добу, 4 вересня 2021 року:

госпіталізовано – 899 осіб;

летальних випадків – 17;

одужало – 407 осіб.

Міністерство охорони здоров’я України

Загальна статистика за весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 297 534 особи (+1379);

одужало – 2 212 720 осіб (+407);

померли – 53 983 (+17);

проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.

Статистика щеплень проти COVID-19 в Україні за минулу добу, 4 вересня 2021 року:

методом ПЛР – 16 146 осіб,

методом ІФА – 2 788 осіб,

експрес-тестами – 16 011 осіб.

Загальна статистика щеплень проти COVID-19 в Україні за час пандемії:

перша доза — 5 569 049, за останню добу — 20 430;

дві дози — 4 178 665, за останню добу — 48 830.

Міністерство охорони здоров’я України

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144), Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).

Статистика захворювання на COVID-19 у регіонах за останню добу (випадків/імунізовано):

м. Київ – 141/6913

Вінницька – 46/1340

Волинська – 19/642

Дніпропетровська – 132/5063

Донецька – 45/1132

Житомирська – 70/1133

Закарпатська – 3/550

Запорізька – 81/1357

Івано-Франківська – 35/853

Київська – 41/3982

Кіровоградська – 18/994

Луганська – 13/793

Львівська – 60/3583

Миколаївська – 18/862

Одеська – 90/3140

Полтавська – 27/1932

Рівненська – 27/656

Сумська – 39/938

Тернопільська – 54/1657

Харківська – 144/4379

Херсонська – 63/1611

Хмельницька – 45/1172

Черкаська – 20/1968

Чернівецька – 124/900

Чернігівська – 24/1280

Новини світу: у Колумбії виявили новий штам коронавірусу "Мю"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання