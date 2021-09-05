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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 5 вересня

Associated Press

За останню добу кількість хворих зросла на майже 1,8 тисячі тисячі осіб.

За останню добу, 4 вересня, кількість нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні зросла на 1379. Серед них дітей – 102, медпрацівників – 28.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Статитистика щодо COVID-19 в Україні за минулу добу, 4 вересня 2021 року: 

  • госпіталізовано – 899 осіб;
  • летальних випадків – 17;
  • одужало – 407 осіб.
© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

Загальна статистика за весь час пандемії в Україні: 

  •  захворіло – 2 297 534 особи (+1379);
  •  одужало – 2 212 720 осіб (+407);
  •  померли – 53 983 (+17);
  •  проведено ПЛР-тестувань – 12 097 306.

Статистика щеплень проти COVID-19 в Україні за минулу добу, 4 вересня 2021 року: 

  • методом ПЛР – 16 146 осіб,
  • методом ІФА – 2 788 осіб,
  • експрес-тестами – 16 011 осіб.

Загальна статистика щеплень проти COVID-19 в Україні за час пандемії: 

  • перша доза —  5 569 049, за останню добу — 20 430;
  • дві дози — 4 178 665, за останню добу — 48 830.
© Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство охорони здоров’я України

За даними МОЗ, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (144),  Дніпропетровській (132), Чернівецькій (124) та Одеській (90) областях, а також Києві (141).

Статистика захворювання на COVID-19 у регіонах за останню добу (випадків/імунізовано):

  • м. Київ – 141/6913
  • Вінницька – 46/1340
  • Волинська – 19/642
  • Дніпропетровська – 132/5063
  • Донецька – 45/1132
  • Житомирська – 70/1133
  • Закарпатська – 3/550
  • Запорізька – 81/1357
  • Івано-Франківська – 35/853
  • Київська – 41/3982
  • Кіровоградська – 18/994
  • Луганська – 13/793
  • Львівська – 60/3583
  • Миколаївська – 18/862
  • Одеська – 90/3140
  • Полтавська – 27/1932
  • Рівненська – 27/656
  • Сумська – 39/938
  • Тернопільська – 54/1657
  • Харківська – 144/4379
  • Херсонська – 63/1611
  • Хмельницька – 45/1172
  • Черкаська – 20/1968
  • Чернівецька – 124/900
  • Чернігівська – 24/1280

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