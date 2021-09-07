У МОЗ встановили правила для навчання у школах під час карантину

У МОЗ встановили правила для навчання у школах під час карантину

У разі виявлення коронавірусу в одного з учнів весь клас повинен піти на самоізоляцію.

У Міністерстві охорони здоров’я України затвердили вимоги до організації освітнього процесу на період карантину через коронавірусну інфекцію.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

Новими правилами передбачено допуск до навчального закладу за заздалегідь розробленим графіком і маршрутом, з використанням всіх наявних входів, щоб зменшити кількість контактів.

Вхід і перебування в навчальному закладі сторонніх, зокрема й батьків, дозволяється тільки в засобах індивідуального захисту після перевірки температури і узгодження з керівництвом закладу.

У приміщення школи можна заходити тільки при використанні засобів індивідуального захисту, але виняток з цього правила зроблено для учнів 1-4 класів, які можуть не користуватися масками.

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Педагогам рекомендовано використовувати в якості захисних засобів щитки. Після кожного уроку приміщення класу необхідно провітрювати не менше 10 хвилин.

У разі виявлення коронавірусу у одного з учнів весь клас повинен піти на самоізоляцію, а при виявленні в учня симптомів простудного захворювання він повинен одягнути маску і бути ізольований, після цього батьки і викладачі приймають рішення про звернення до лікаря.

Правила МОЗ містять також рекомендації щодо організації харчування в школах, вимоги до транспорту, який перевозить учнів, і вимоги до поводження з використаними засобами індивідуального захисту. Відповідальність за їх виконання покладено на керівників освітніх установ.

Повний текст положення доступний за посиланням.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, що навчальні заклади будуть переходити на дистанційне навчання, якщо регіон або місто, в якому вони розташовані, опиниться в "червоній зоні" карантину.

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