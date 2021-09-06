Подання вже у Кабміні: у МОЗ назвали дату посилення карантину в Україні

Подання вже у Кабміні: у МОЗ назвали дату посилення карантину в Україні

В Україні діє адаптивний карантин.

Посилити карантин в Україні можуть вже від наступного понеділка, 13 вересня. МОЗ вже подало до Кабміну ініціативу щодо переведення України до "жовтої" зони карантину.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

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Ляшко запевнив, що наразі підстав для введення "червоної" зони адаптивного карантину в жодному з регіонів України немає. Утім, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перевести країну із "зеленого" на "жовтий" рівень епідемічної небезпеки.

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"МОЗ подало відповідне подання Кабміну. Цього тижня буде комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка розгляне наше звернення. Більше від усього, від наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епідемічної небезпеки", - повідомив Ляшко.

Надалі, як пояснив голова МОЗ, коли застосовується "жовтий" рівень, відбувається регіональний поділ - десь буде "жовтий", десь "помаранчевий", а в деяких регіонах "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"Наразі підстав для запровадження "червоного" рівня немає в жодному з регіонів України. Є тільки показники, щоб перевести всю країну на "жовтий", - додав він.

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