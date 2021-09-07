Школьников двух областей предупредили о возвращении "дистанционки": каких и когда

Школьников двух областей предупредили о возвращении "дистанционки": каких и когда

Ожидается, усиление карантина во всех областях Украины в ближайшие дни, говорит главный санврач Ровенской области.

Сумская и Ровенская области предупредили, что в случае попадания в "желтую" зону карантина, большинство школ перейдут на "дистанционку". Учиться в очном формате будут только ученики тех школ, где вакцинировано не менее 80% педагогов.

Об этом сообщают глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий в Facebook и первый заместитель председателя Ровенской ОГА Сергей Подолин.

Живицкий, в частности, заявил, что Сумская область может перейти из "зеленой" в "желтую" зону карантина уже в понедельник, 13 сентября.

"Каждый день мы наблюдаем все большее количество больных СОVID-19 и на Сумщине. В случае перехода в "желтую" зону карантина, школа, в которой провакцинированно менее 80% работников, переходит к обучению в онлайн-режиме. В "желтую зону" наша Сумщина может попасть уже в следующий понедельник!", — написал Живицкий.

По словам Сергея Подолина, в Ровенской области сейчас очень низкие показатели вакцинации педагогов: с 1230 учебных заведений только 46 заведений вакцинировали 80% своих работников. Чиновник подчеркнул важность ускорения темпов вакцинации педагогов, чтобы не допустить в Ровенской образовательного коллапса.

"Ведь, будут ходить дети в школу в случае введения более жесткого карантина, сейчас зависит от педагогов. Так, 140 учебных заведений области постепенно приближаются к отметке в 80% вакцинированных работников. Однако в остальных 600 заведений привито менее трети педагогов. В Ровно нет ни один из 106 заведений, где бы вакцинировалось 80% работников", — сказал Подолин.

По его данным, активнее прививаются педагоги в школах области. И неохотно прививаются работники детсадов и вузов.

В свою очередь, главный санврач области Роман Сафонов сообщил, что в течение последней недели наблюдается ухудшение динамики по заболеваемости COVID-19. Это составляет + 60% новых больных по сравнению с прошлой неделей.

"Тенденция ухудшения эпидемической ситуации будет продолжаться и в дальнейшем. По имеющимся показателям, в ближайшие дни все области Украины войдут в "желтую" зону. А пик заболеваемости ожидается в осенне-зимний период", — рассказал Роман Сафонов.

Напомним, председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин рассказал, как будут работать учебные заведения Киевской области в случае усиления карантина.

Как сообщалось, в Минздраве утвердили требования к организации образовательного процесса на период карантина.

Также ранее в Минздраве объяснили, что учебные заведения будут переходить на дистанционное обучение, если регион или город, в котором они расположены, окажется в "красной зоне" карантина.

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