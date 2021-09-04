В окупованому Криму російська ФСБ затримала п'ять кримськотатарських активістів: на зв'язок вони не виходять

В окупованому Криму російська ФСБ затримала п'ять кримськотатарських активістів: на зв'язок вони не виходять

Перед цим в їх будинках співробітники російського ФСБ провели обшуки.

В тимчасово окупованому Криму російські силовики провели обшук вдома у кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла. Після цього спецслужби вивезли його в невідомому напрямку. Нарім відкрито заявляв про порушення прав людини в окупованому Криму і брав участь в саміті Кримського платформи.

Про це повідомила Кримська правозахисна група.

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Як з'ясувалося, обшук силовики проводили в будинку, що знаходиться в селищі Первомайське Сімферопольського району. Після того, як спецслужби "перевернули" житло активіста, його відвезли в невідомому напрямку.

Обшуки пройшли і в будинку 25-річного Азіза Ахметова. Його теж згодом затримали силовики. Разом з ним російські спецслужби забрали Асана Ахметова і Шевкет Усеїнова.

“3 та 4 вересня 2021 року співробітники ФСБ Російської Федерації провели 5 обшуків в окупованому Криму, після яких затримали і повезли у невідомому напрямку п’ятьох кримських татар: Ельдара Одаманова, Азіза Ахтемова, Нарімана Джеляла, Шевкета Усеїнова та Асана Ахтемова. Родичі та адвокати затриманих подали заяви до різних де-факто правоохоронних органів, однак жоден із них не повідомив про місцезнаходження зниклих. Зокрема, про місцеперебування Ельдара Одаманова нічого невідомо з 7 ранку 3 вересня”, — підкреслили в Кримській правозахисній організації.

Обшуки силовики проводили нібито за фактом підриву газопроводу, який стався 23 серпня під Сімферополем.

“Такі дії окупаційної влади можуть кваліфікуватися як насильницьке зникнення, оскільки силові структури позбавляють затриману особу засобів зв’язку зі своїми рідними та адвокатами, внаслідок чого існує реальна загроза їхньому здоров'ю та життю. За роки окупації Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні та правозахисні організації зафіксували понад 40 випадків насильницьких зникнень на півострові”, — додали в правозахисній організації.

Нагадаємо, що в українського політв'язня у СІЗО РФ стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя.

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