Четыре раза вакцинирован глава компании Pfizer заболел COVID-19

Глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заболел коронавирусом, несмотря на полученные четыре вакцины.
По его словам, он имеет легкое течение заболевания COVID-19 и чувствует себя хорошо. Сейчас Бурла находится в изоляции и лечится незарегистрированным, но разрешенным для экстренного применения препаратом Paxlovid.
Об этом глава Pfizer сообщил в Twitter.
"Я хотел бы сообщить вам, что мой тест на COVID-19 положительный. Я благодарен за то, что получил четыре дозы вакцины Pfizer-BioNTech, и чувствую себя хорошо, хотя чувствую очень легкие симптомы. Я изолируюсь и начал курс Paxlovid ", — написал глава американской компании.
Мы имели кому-нибудь в нашем действии к битве этого чувства, что я являюсь уверенным, что я должен был быстро восстановить. Я имею невероятно приятно для трепетных эффектов моих фицерских коллег, которые трудились для упорядочивания и разработок доступных для меня и людей по всему миру.— Albert Bourla (@AlbertBourla) August 15, 2022
Бурла надеется, что он быстро поправится благодаря разработанному специалистами Pfizer препарату.
"Paxlovid не одобрен, но разрешен FDA для экстренного использования для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у пациентов группы высокого риска 12+, весом не менее 40 кг, с положительными результатами тестирования на вирус SARS-CoV-2", — добавил он.
Напомним, Министерство здравоохранения рассказало, как вакцинироваться от инфекций людям с диабетом, хроническими сердечно-сосудистыми и респираторными болезнями.
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