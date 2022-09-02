Массовое тестирование: в Китае закрыли на карантин 21-миллионный город из-за COVID-19

В Китае полностью закрыли на карантин город Чэнду, где проживает 21 миллион жителей.

Таким образом власти хотят сдержать вспышку COVID-19 в западном регионе страны, который был наименее затронут коронавирусом.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Сообщается, что столица провинции Сычуань - Чэнду является крупнейшим городом, закрытым после двухмесячного карантина в Шанхае в начале этого года. Глава КНР Си Цзиньпин придерживается стратегии COVID Zero, основанной на массовом тестировании и блокировании для сдерживания вспышек заболеваемости.

В материале говорится, что в городе, на долю которого приходится около 1,7% валового внутреннего продукта Китая, расположены многочисленные технологические компании и автопроизводители. Также в регионе базируется Foxconn Technology Group – крупнейший в мире производитель iPhone и других устройств Apple. Чэнду также является популярным туристическим направлением, известным заповедником гигантских панд.

Жители города будут проходить четырехдневное массовое тестирование.

Сообщается, что последствия такого решения могут оказаться серьезными для экономики региона. Если цепочки поставок будут разорваны на длительный период, это приведет к истощению фабричных запасов и ударит по производству.

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Ранее стало известно, что Германия готовится к тому, чтобы в преддверии осеннего роста заболеваемости коронавирусом усилить COVID-ограничения.

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