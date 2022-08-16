Вторая бустерная прививка от коронавируса: в Минздраве рассказали, кому не рекомендовано делать

Привиться от COVID-19 в Украине можно в любом пункте или центре вакцинации.

Если человек не относится к группе риска и не старше 60 лет – делать вторую бустерную дозу прививки против COVID-19 не рекомендуется.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.



К группам риска, которым рекомендован второй бустер, относятся:

люди старше 60 лет

люди, проживающие в учреждениях по уходу за пожилыми людьми

люди с инвалидностью

люди с иммуносупрессией

люди в возрасте 18-59 лет с медицинскими состояниями, повышающими риск тяжелого течения COVID-19

люди в возрасте 18-59 лет с многочисленными хроническими заболеваниями

Напомним, что прививаться от COVID-19 в Украине можно в любом пункте или центре вакцинации.

Список пунктов можно узнать по ссылке или по телефону 16-77.

Напомним, глава американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заболел коронавирусом, несмотря на полученные четыре вакцины.

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